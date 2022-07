Veröffentlicht am 8. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Den Schulabschluss erfolgreich an der vhs nachgeholt – Prüfungsausschuss gratuliert zu guten Ergebnissen

Ein Berufsreifekurs dient dem Nachholen des vormals als Hauptschulabschluss bezeichneten Schulabschlusses. Diesen Kurs bietet auch die vhs Neuwied an. Hier konnten jetzt die zu den Prüfungen zugelassenen Teilnehmenden ihre zahlreichen schriftlichen und mündlichen Prüfungen absolvieren. Und die Ergebnisse überzeugen: Im aktuellen Jahrgang konnten zum Teil gute und sehr gute Noten erreicht werden. Deshalb streben auch manche als nächsten Schritt höhere Bildungsabschlüsse an. Die Meisten der glücklichen Absolventen starten bald eine Ausbildung in sozialen Arbeitsbereichen.

Der persönliche Einsatz von Seiten der Teilnehmer und von Seiten des Prüfungsausschusses hat sich also gelohnt. Vor allem berufstätige Mütter mit mehreren Kindern haben sich den Schulabschluss hart erarbeitet. Die vhs Neuwied wünscht allen Absolventen für den weiteren Lebensweg alles Gute und möchte dem neuen und voll besetzten Jahrgang 2022/23 trotz der erschwerten Bedingungen während der Coronapandemie Mut machen: „Auch Ihr könnt Euren Schulabschluss schaffen!“

Bis Ende August können Interessierte noch unter der Telefonnummer 02631 802 5510 oder der Emailadresse anmeldung@vhs-neuwied.de ihren Namen und Kontaktdaten hinterlegen. Mit etwas Glück ist ein Aufrücken von der Warteliste bis Ende September möglich!

Foto: (v.l.): Mike Klüber (ADD-Vertreter, Schulleiter der Neuwieder Heinrich-Heine-Realschule), Ralf Jantzen (Dipl. Ing., Erwachsenenbildner), Franz Hecking (Kursleiter und ehem. Rektor der Marienschule Neuwied), Brigitte Thiel (Magister Ed., Erwachsenenbildner, BAMF, telc) und Karolina Paus (M.Ed, Fachbereichsleitung Schulabschlüsse, vhs Neuwied) bilden den Prüfungsausschuss der vhs Neuwied.