Veröffentlicht am 8. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Sommerfest für Senioren am 14. Juli in Neuwied

Gemeinsam ein paar schöne Stunden bei Kaffee und Kuchen verbringen. Das verspricht das Sommerfest für Seniorinnen und Senioren des Projektes „gemeinsam statt einsam“ in der südöstlichen Innenstadt am Donnerstag, 14. Juli. Bei Live-Musik kann zu bekannten Liedern geschunkelt und gesungen werden. Ehrenamtliche haben zudem unterhaltsame Spiele vorbereitet. Gefeiert wird ab 15 Uhr im Gemeinschaftsraum der GSG-Seniorenresidenz, „Rheinterrasse“ in der Rheinstraße 46 in Neuwied. Der Eintritt ist frei. Zwecks Planung ist aber eine Anmeldung bis zum 11. Juli unter 02631 943 77 17 oder stadtteilbuero@neuwied.de notwendig.

„gemeinsam statt einsam“ ist eine Kooperation zwischen dem Mehrgenerationenhaus Neuwied und dem Quartiermanagement „südöstliche Innenstadt“.