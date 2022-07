Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

HÖHN – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Gewerbepark, in Höhn

Freitag, 01. Juli 2022, zwischen 14:30 und 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Gewerbepark, in 56462 Höhn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Toyota Auris, in der Farbe Grau, parkte auf dem Parkplatz und wurde durch einen unbekannten Täter mit Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Täter entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg unter der Rufnummer 02663 98050 zu melden. Quelle: Polizei