Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

NISTER-MÖHRENDORF – Verkehrsunfall auf der Einmündung B 54 zur B 414 – eine Person verletzt

Am Freitagabend, 01. Juli 2022, gegen 20:55 Uhr kam es auf der B 54 im Einmündungsbereich zur B 414 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Ein 56jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis erlitt durch den Aufprall des auffahrenden PKW eines 21jährigen Mannes aus der VG Kirchen leichte Verletzungen. Der 56jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei