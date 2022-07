Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

NEUSTADT (Westerwald) – Zwei E-Bikes gestohlen

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstag auf Freitag, 30. Juni 2022 auf 01. Juli 2022, zwischen 21:00 und 10:00 Uhr durch Gewaltanwendung in zwei Fällen in abgeschlossene Garagen in der Straße, In der Au, in 56479 Neustadt/Westerwald ein und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge und zwei E-Bikes. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und des Diebesgutes können derzeit von der Polizei noch keine näheren Angaben getroffen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg unter der Rufnummer 02663 98050 zu melden. Quelle: Polizei