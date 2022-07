Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

AILERTCHEN – Verkehrsunfall auf der B 255 im Rahmen eines Überholvorganges

Samstagvormittag, 02. Juli 2022, gegen 11:00 Uhr kam es auf der B 255 zwischen den Ortschaften Ailertchen und Höhn zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person verletzt wurde. Ein 52jähriger Fahrzeugführer aus der VG Westerburg überholte den vorausfahrenden 67jährigen Fahrzeugführer aus der VG Daaden-Herdorf mit seinem PKW. Als sich der 52jährige in Höhe des PKW des 67jährigen befand setzte auch dieser zum Überholen an. Beide PKW stießen daraufhin zusammen, wobei der 52jährige nach links von der Fahrbahn abgewiesen wurde. Die 47jährige Beifahrerin des abgewiesenen PKW erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei