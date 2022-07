Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

LINZ (Rhein) – Radfahrer im Gleisbett

Mehrere Verkehrsteilnehmer melden am Samstag, 02. Juli 2022, gegen Mittag kurz nacheinander eine männliche Person mit Fahrrad inmitten des Gleiskörpers in Fahrtrichtung Linz am Rhein. Nachdem eine unverzügliche Sperrung des gesamten Bahnverkehrs erfolgte, konnte der Radfahrer durch die Streife angetroffen und kontrolliert werden. Es kam zu keiner Gefährdung des Bahnverkehrs. Quelle: Polizei