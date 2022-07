Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

ST KATHARINEN – St. Katharinen – Sachbeschädigung an PKW –

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 01 auf 02. Juli 2022, zwischen 21:30 und 01:00 Uhr den in der Bahnhofstraße in St. Katharinen geparkten PKW. Hierzu wurde das rechte Hinterrad angehoben und eine Pylone darunter gestellt. Außerdem zerkratzten und beschädigten der oder die Täter diverse Teile des PKW. Ein Handflächenabdruck konnte vor Ort gesichert werden, weshalb die Spurenauswertung derzeit noch andauert. Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430 oder per Email an PILinz@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei