Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – DLRG Altenkirchen legten 206,1 Kilometer bei herrlichstem Wetter in Göttingen zurück. – Sommer, Sonne, Wasser, Spaß, ein Freibad und 24 Stunden Zeit zum Schwimmen – da ist die DLRG Altenkirchen dabei.

Am Wochenende nahm die Ortsgruppe Altenkirchen, mit 20 Schwimmerinnen und Schwimmern, an dem 24-Stunden-Schwimmen in Göttingen teil. Ziel ist es möglichst viele Kilometer in 24 Stunden zu schwimmen. Dabei können die Distanzen, sowie die Pausen selbst gewählt werden. In Göttingen fanden sich 378 motivierte Schwimmer und Schwimmerinnen zusammen die am

Ende der Veranstaltung 2.098,85 Kilometer zurücklegten.

Dabei gewann die Ortsgruppe Altenkirchen die Vereinswertung mit insgesamt 206 geschwommenen Kilometern. Davon erzielte Geesche Brenncke mit 28 Kilometern die weiteste Strecke innerhalb der Ortsgruppe, gefolgt von dem Vorsitzenden Harald Bracht mit 23,3 Kilometer und Maximilian Mohr mit 23,2 Kilometern. Mit diesen Ergebnissen befinden sich die zwei Schwimmer und die Schwimmerin in der Gesamtwertung unter den Top 10 aller teilnehmenden. Extrawertungen gab es bei der Veranstaltung in der Nacht zwischen 00:00 bis 01:00 und 02:00 bis 04:00Uhr nachts.

Zudem wurde für die jungen Teilnehmenden ein Mitternachtsrutschen angeboten, das sich reger Teilnahme erfreute, auch von der Seite der Ortsgruppe Altenkirchen.

Für die Leistungen gab es am Ende T-Shirts für die teilnehmenden und einen Pokal für die OG Altenkirchen. Die Schwimmerinnen und Schwimmer der Ortsgruppe Blicken auf großartige Tage, top Wetter und eine super Organisation zurück und kommen in zwei Jahren für das nächste Schwimmen gerne wieder nach Göttingen. (sis) Fotos: DLRG AK