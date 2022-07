Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Can you English? – Nachhilfeinstitut Studienkreis in Altenkirchen lädt zu Ferienkursen ein und vermittelt englische Sprache auf witzige Weise

Nicht mehr lange, dann sind Sommerferien. Nach dem dritten von Corona geprägten Schuljahr freuen sich Schülerinnen und Schüler diesmal ganz besonders auf die freie Zeit. Ans Englischlernen denken da wohl die wenigsten — es sei denn, die Beschäftigung mit der Fremdsprache ist witzig, unterhaltsam und der Lerneffekt stellt sich ganz nebenbei ein. Dazu hat der Studienkreis die Initiative „Can you English?“ mit der dazugehörigen Website studienkreis.de/can-you-english ins Leben gerufen.

Dort finden Schülerinnen und Schüler eine Menge nützliches und unnützes Englischwissen, zum Beispiel lustige Videos und witzige (d)englische Sprüche und Redewendungen. „Wo geht es zur Strand-Disco?“, „Was kostet die Taucherbrille?“: Mit dem Urlaubs-Sprachguide auf dem Smartphone fällt die Kommunikation im Ausland um einiges leichter und man vermeidet Missverständnisse. Sagt zum Beispiel jemand in den USA: „The light is on, but nobody’s home“, dann meint er damit normalerweise nicht, dass niemand in der Wohnung ist, sondern dass jemand nicht gerade der Hellste ist.

Für Fußballbegeisterte gibt es im WM-Jahr zudem ein Vokabelheft mit dem Titel „Let’s talk about Fußball!“. Wer weiß, dass Fallrückzieher mit overhead kick, bicycle kick oder scissor kick übersetzt wird, hat gute Chancen, seine englischsprachigen Freundinnen und Freunde schwer zu beeindrucken. Dazu gibt es Lifehacks, wie Englischlernen Spaß machen kann, und einen Überblick über die lustigsten Fehler, die immer wieder gemacht werden.

Ferienkurse zum Aufholen von Lernrückständen

„In den vergangenen zwei Jahren haben Schülerinnen und Schüler in Homeschooling- und Quarantänezeiten viel Stoff verpasst“, sagt Thomas Momotow vom Studienkreis. „Besonders groß sind die Lernrückstände in den Fremdsprachen.“ So gehen laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Studienkreises 29 Prozent der Eltern bei ihren schulpflichtigen Kindern von großen oder sogar sehr großen Lernlücken in Englisch, Französisch und Co. aus. Aber auch in Mathematik, Deutsch und in den Naturwissenschaften gibt es für die Schülerinnen und Schüler immer noch eine Menge aufzuholen.

Für sie bietet der Studienkreis in Altenkirchen jetzt kostengünstige Sommerferienkurse an. Zehn Nachhilfestunden gibt es als fünf Doppelstunden für 36 Euro. „In den Ferien sollte selbstverständlich die Erholung im Vordergrund stehen“, erklärt Thomas Momotow. „Deshalb lernen die Schülerinnen und Schüler bei uns nur während eines Teils der Sommerferien und auch dann nur wenige Stunden pro Tag. Wer diese Zeit gut nutzt, um versäumten Stoff nachzuholen, Lücken zu schließen und schwierige Inhalte zu wiederholen, dem fällt der Einstieg ins neue Schuljahr leichter.“