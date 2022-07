Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

KOBLENZ – Technikfans aufgepasst: Die Hochschule Koblenz öffnet am 20. Juli zum Tag des Ingenieurwesens ihre Türen

Wer Spaß an Technik und Interesse an einem zukunftsorientierten Studium hat, sollte sich den 20. Juli im Kalender markieren: Der Fachbereich Ingenieurwesen am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz, Konrad-Zuse-Str.1, lädt an diesem Tag von 10 bis 15 Uhr erstmals zu einem „Tag des Ingenieurwesens“ ein. Schülerinnen, Schüler und Technikinteressierte haben die Möglichkeit, Campus, Fachbereich und verschiedene Labore vor Ort kennenzulernen und in Versuchsvorführungen und Workshops die interessante Welt der Technik zu entdecken. Auch die beliebten Balkon-Solarmodule-Workshops, in denen man erfährt, wie man auf dem eigenen Balkon Strom erzeugen kann, finden mehrmals statt.

Ob Heißer Draht, Robotik-Exponate, Rapid-Prototyping oder das sogenannte Internet der Dinge – im Foyer lädt eine Ausstellung dazu ein, mehr über den Fachbereich Ingenieurwesen, dessen Studiengänge und aktuelle Forschungsprojekte zu erfahren. Unter anderem können Interessierte hier Roboter bei einem Rennen anfeuern oder auch den Roboter NAO kennenlernen, der die Hochschule schon tanzend präsentiert hat. Studierende der Elektro- und Informationstechnik und des Maschinenbaus sowie Lehrende des Fachbereichs beantworten an Infoständen alle offenen Fragen und treten gerne in den persönlichen Austausch.

Wer noch tiefere Technik-Einblicke erhalten möchte, hat die Gelegenheit, in verschiedene Labore hinein zu schnuppern. So stehen beispielsweise die Türen der spannenden Labore für Hochfrequenztechnik, Elektrische Messtechnik, Hochspannung, Digitaltechnik und Werkstoffkunde an diesem Tag allen Interessierten offen. Im Hochspannungslabor erfahren Besucherinnen und Besucher vom Elektrotechnikexperten Prof. Dr. Johannes Stolz unter anderem, wie man auf dem eignen Balkon eine Photovoltaikanlage bauen, einrichten und sicher betreiben kann. Auch die Amateurfunker, die erst kürzlich Funkkontakt mit der Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis aufnehmen konnten, stellen sich am Tag des Ingenieurwesens an der Hochschule vor.

Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Fachbereich Ingenieurwesen freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher. Das Programm und weitere Informationen sind unter www.hs-koblenz.de/iw-tag verfügbar.

Foto: Auch die NAO-Roboter wirken am Tag des Ingenieurwesens mit. (Foto: Hochschule Koblenz/Gloger)