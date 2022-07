Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

SCHEUERFELD – Stetig wachsende Ortsgemeinde Scheuerfeld

Auf ihrer Dörfertour durfte die heimische SPD-Landtagsabgeordnete in Scheuerfeld Station machen. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren empfing Ortsbürgermeister Harald Dohm die Politikerin zum Gemeindebesuch. In Begleitung von SPD-Fraktionsvorsitzenden Klaus Bürschel lief das Trio die örtliche Kindertagesstätte und die Grundschule an, um dort über die anstehenden Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten zu sprechen. Dass die katholischen Kita Elisabeth bis auf den letzten Platz belegt ist, davon konnte sich Bätzing-Lichtenthäler vor Ort überzeugen, auch, dass der Anbau, der vor allem für die Mittagsbetreuung errichtet wurde, eine großartige Ergänzung darstellt.

Ein festes Team von Erzieherinnen, die Verwurzelung der Kita vor Ort, sowie der Zuzug von weiteren Familien nach Scheuerfeld, ist sicherlich der Grund für aktuelle Wartelisten. Kein Wunder, dass sich die kommunalpolitisch Verantwortlichen Gedanken über die Perspektive machen. „Eine Kita und eine Grundschule in der Ortsgemeinde sind harte Standortfaktoren.“, weiß Ortsbürgermeister Dohm zu berichten, da sich Familien häufig an dieser Infrastruktur orientieren, wenn sie sich niederlassen. Die jetzigen Kita-Kinder sind die zukünftigen Schulkinder. Von daher liegt auch hier der Bedarf an Schulplätzen in den nächsten Jahren schwarz auf weiß auf der Hand. „Für die betreuende Grundschule wollen wir zwei Räume anbauen und erhoffen uns hier eine Landesförderung“, so Ortsbürgermeister Dohm, der bereits in Kontakt mit der ADD steht.

Die Landtagsabgeordnete Bätzing-Lichtenthäler sagte zu, sich nach dem aktuellen Sachstand im Bildungsministerium zu erkundigen, um hoffentlich bald die frohe Kunde, dass eine Antragsstellung möglich ist, zu überbringen.

Foto: (v.l.): Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ortsbürgermeister Harald Dohm, Stellv. Kitaleitung Hanna Georg, SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus Bürschel