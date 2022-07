Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

BETZDORF – Motto der Kreis-Jusos: „Durchstarten nach Corona“

Das jüngste Aktiventreffen der Jusos im Kreis Altenkirchen in der Sieglinde in Betzdorf stand ganz unter dem Motto „Durchstarten nach Corona“. Zu Gast war der heimische Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen, der neben der Begrüßung von Neumitgliedern auch aus dem politischen Alltag in Berlin berichtete. Hierzu zählte er nicht nur Erfolge auf wie die schnelle Umsetzung der Erhöhung des Mindestlohnes auf 12,50 Euro oder konkrete Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Energiekosten, sondern auch generell die Zusammenarbeit innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion, der in der aktuellen Legislaturperiode auch rund 50 Jusos, davon 44 neu ins Parlament gewählt, angehören.

Als weiteren Gast konnten die Jusos die stellvertretende Kreisvorsitzende Carmen Kreuzer begrüßen, die von der Arbeit des Kreisverbandes und den gelungenen Aktionen in Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen, beispielsweise den „Kartons für Kids“ in der Ukraine-Flüchtlingshilfe, zu berichten wusste. „Eine tolle und unterstützenswerte Aktion“, bedankte sich Juso-Geschäftsführer Jan Hellinghausen stellvertretend für den aus Krankheitsgründen verhinderten Vorsitzenden Philip Schimkat und beglückwünschte Kreuzer außerdem zu ihrer Wahl als Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Kirchen.

Viele Fragen der anwesenden Neumitglieder konnten im Rahmen der Veranstaltung beantwortet werden, so z. B. nach der Verzahnung von SPD und Jusos und den verschiedenen Organisationsebenen. Auch konkrete Veranstaltungen hat man bereits im Blick: Im Spätsommer soll es ein Grillfest geben und nach diesem Auftakttreffen wird das nächste Aktiventreffen der Jusos im Kreis Altenkirchen am Freitag, den 15. Juli 2022 ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Fensdorf (Nordstraße 4, 57580 Fensdorf) stattfinden, wozu die Jusos alle Interessierten (auch im Nicht-Jusos-Alter von 14 bis 36 Jahren) recht herzlich einladen. Als Gast hat Martin Diedenhofen bereits sein Kommen zugesagt.

Foto: Die Jusos im Kreis Altenkirchen mit den Gästen Martin Diedenhofen (2. v. l.) und Carmen Kreuzer (4.v.r.)