KREIS NEUWIED – Start in eine zukunftssichere Ausbildung – Die Kreisverwaltung Neuwied begrüßt zwölf neue Nachwuchskräfte

Sicherer Arbeitsplatz, vielfältige Einsatzmöglichkeiten, flexible Zeiten und ein großes Team an jungen Leuten, die sich untereinander helfen und austauschen: Wer sich für eine Ausbildung bei der Neuwieder Kreisverwaltung entscheidet, darf sich auf viele Vorzüge freuen. Das hat sich unter den Jugendlichen offenbar herumgesprochen. Denn auch in diesem Jahr konnten wieder alle Ausbildungsstellen erfolgreich besetzt werden. „Man hört ja aus vielen Branchen, dass sie große Probleme haben. Wir können das Gott sei Dank bislang nicht bestätigen und finden noch genug Bewerber“, zeigt sich Nesrin Uslu als verantwortliche Ausbildungsleiterin der KV zufrieden.

So konnte Landrat Achim Hallerbach jetzt wieder zwölf vielversprechenden Nachwuchskräften im Kreishaus einen guten Start ins Berufsleben wünschen. Unter ihnen sind sechs Anwärter für das dritte Einstiegsamt („gehobener Dienst“), die als „Beamte auf Wiederruf“ ein Duales Studium absolvieren. Das heißt, dass sie an drei Tagen in der Woche die Theorie an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen lernen und an zwei Tagen im praktischen Einsatz in unterschiedliche Abteilungen der KV sind. Hinzu kommen zwei junge Menschen, die eine Lehre als Verwaltungsfachangestellte beginnen, drei angehende Fachinformatiker für Systemintegration und ein Jahrespraktikant.

Landrat Achim Hallerbach hieß die neuen Kollegen im Namen der Mitarbeiter herzlich willkommen. „Nehmen sie die Chance wahr, von den kompetenten Kollegen in den verschiedenen Fachabteilungen zu lernen“, appellierte er: „Dann stehen ihnen für ihre berufliche Zukunft viele Türen offen.“

Er zeigte sich erfreut, dass die Kreisverwaltung als Arbeitgeber offensichtlich weithin einen guten Ruf genießt und so qualifizierte und motivierte Nachwuchskräfte für sich gewinnen konnte. „Der Fachkräftemangel ist auch bei uns angekommen. Die eigene Ausbildung war immer schon das Mittel der Wahl, um richtig gute Mitarbeiter zu bekommen. Aber mittlerweile wird sie immer wichtiger“, machte er deutlich und hielt fest, dass die Neuwieder Kreisverwaltung seit Jahren etwas mehr als 30 Azubis im Haus hat. „Wir wollen die Zahl der Dualen Studienplätze sogar noch etwas erhöhen, sind aber grundsätzlich an der Kapazitätsgrenze. Wir wollen schließlich eine qualitativ hochwertige Ausbildung garantieren und suchen keine billigen Arbeitskräfte, um Lücken zu stopfen“, machte er deutlich.

Folgende Nachwuchskräfte beginnen ihren neuen Lebensabschnitt bei der Kreisverwaltung Neuwied: Dilan Baran, Leonie Dillenberger, Marcel Peters, Leonie Pieta, Gabriel Rempel, Lilian Warnke (Duales Studium zum 3. Einstiegsamt), Melike Büyük, Dennis Müller (Verwaltungsfachangestellte), Labib Ahmed, Jessica Kiel, Marcel Schlatzke (Fachinformatiker) und Jahrespraktikant Nils Böck.