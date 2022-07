Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Schulträgerausschuss berät – Schulentwicklungsplan und Sanierung der Wissener Realschule plus auf der Tagesordnung

Am Montag, dem 11. Juli, findet die 7. Sitzung des Schulträgerausschusses in der laufenden Wahlperiode des Kreistages statt. Das Gremium tagt öffentlich ab 16.30 Uhr im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung in Altenkirchen (Parkstraße 1, Raum 111). Auf der Tagesordnung stehen die Vergabe der Beratungsleistung und Leistungsbeschreibung für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes sowie die Vorstellung der geplanten Generalsanierung der Marion-Dönhoff-Realschule-plus in Wissen. Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten werden im Rats- und Bürgerinformationssystem der Kreisverwaltung bereitgestellt: https://altenkirchen.more-rubin1.de/meeting.php?id=2022-SchultrA-32