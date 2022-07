Veröffentlicht am 7. Juli 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erfolgreiche Stadtentwicklung: Diedenhofen macht auf Wettbewerb Menschen und Erfolge aufmerksam – Bundestagsabgeordneter weist auf Aktion des Bundesbauministeriums hin

Die Mitte einer Kleinstadt, einer Ortschaft oder eines Dorfes ist seit jeher ein wichtiger Begegnungs-, Versorgungs- und Wohnort im ländlichen Raum. Innovative Konzepte für die Gestaltung dieser Zentren sind deswegen umso wichtiger. „Auch in meinem Wahlkreis gibt es viele aktive und engagierte Menschen, die sich gemeinsam mit viel Kreativität für vitale und lebenswerte Stadt- und Ortsmitten einsetzen. Diese Bürgerinnen und Bürger möchte ich ermutigen, am Wettbewerb Menschen und Erfolge 2022 des Bundesbauministeriums teilzunehmen. Ihre Projekte sollen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden und andere zum Nachahmen animieren“, sagt der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen. Dotiert ist der Wettbewerb mit Preisgeldern in Höhe von 2.000 bis 7.500 Euro. Diedenhofen, selbst im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen aktiv, sei es ein besonderes Anliegen, die Entwicklung der Städte und Gemeinden im ländlichen Raum seiner Heimat zu stärken.

Wettbewerbsberechtigt sind Einzelpersonen und Familien, Initiativen, Unternehmen und Unternehmenskooperationen, Vereine, Verbände und soziale Träger, die allein oder gemeinsam zu attraktiven Begegnungs-, Versorgungs- oder Wohnorten im Zentrum ihrer Kleinstadt oder Gemeinde beitragen. Gemeinden und Landkreise können sich nur als Partner an einem Wettbewerbsbeitrag beteiligen.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist in einem der drei Themenfelder „Begegnen“ (Gemeinschaftsräume, Treffpunkte für Kultur, Bildung oder Freizeit etc.), „Versorgen“ (Versorgung und neues Wirtschaften zurück in Stadt- und Ortsmitten) oder „Wohnen“ (kreative und bedarfsgerechte Wohnlösungen in Stadt- und Ortszentren) möglich.

Die eingereichten Vorhaben müssen bereits in Umsetzung oder abgeschlossen sein. Zugelassen sind Beiträge aus Kleinstädten und Gemeinden mit bis zu 30.000 Einwohnern. Bewerbungen sind online unter www.menschenunderfolge.de noch bis zum 31. Juli 2022 möglich. Die Preisverleihung wird voraussichtlich im November mit Bundesbauministerin Klara Geywitz in Berlin stattfinden.