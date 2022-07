Veröffentlicht am 6. Juli 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – BERLIN – Berlin in sieben Tagen direkt und hautnah erleben

Von der Kreisstadt Altenkirchen zur deutschen Hauptstadt Berlin hieß anläßlich einer siebentägigen Kursfahrt der Schülerinnen und Schüler einer 12. Klasse des Westerwald-Gymnasiums. Unter Leitung der betreuenden Lehrkräfte Kim Ramseger und Alexander Stahl galt es Berlin gesellschaftlich, geschichtlich und natürlich politisch zu erleben. Dazu stand ein Treffen mit dem heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel auf dem Programm, das mit einem gemeinsamen Mittagessen im Abgeordneten-Paul-Löbe-Haus, in dem Rüddel sein Berliner Büro hat, begann. Dem schloss sich ein 45-minütiger Informationsvortrag auf der Besuchertribüne des Bundestags an. Daraufhin nahm sich der Parlamentarier anderthalb Stunden Zeit, um mit der Besuchergruppe des Altenkirchener Gymnasiums detaillierte Gespräche über seine Arbeitswochen und Aufgaben in Berlin, bei denen er insbesondere stets seinen Wahlkreis im Blick hat, zu führen.

Im regen Austausch wurden vor allem am ländlich strukturierten Wahlkreis orientierte Anregungen und Ideen erörtert. Hierbei war es einmal mehr die gesundheitliche Versorgung, die Thema mit dem CDU-Gesundheitsexperten war. Weitere Aspekte waren unter anderen die Zukunft der Schüler, soziales Pflichtjahr, die Situation der Sportvereine, sowie Perspektiven in der Region, auch am Beispiel von Umgehungsstraßen. „Politik direkt live, von Angesicht zu Angesicht zu erleben, ist etwas ganz anderes, als es nur von den Medien vermittelt zu bekommen“, lautete ein Fazit der Besuchergruppe aus dem AK-Land. Einige weitere Punkte, die besucht und erlebt wurden: Gedächtniskirche, Olympia Stadion, lobbykritische Stadtrundfahrt, Kenntnisse zu Organisation und Aufgaben eines Ministeriums, Mauermuseum, Gedenkstätte Hohenschönhausen (ehemalige Stasi-Untersuchungshafteinrichtung).

Darüber hinaus konnte im Deutschen Dom eine Plenarsitzung des Deutschen Bundestages nachgespielt und diskutiert werden, der ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis zu Grunde lag. „Es ist wertvoll, dass sich Schul- und Kursfahrten aus der Region immer wieder Berlin zum Ziel aussuchen. Hier können sie sich intensiver und real mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschäftigen. Ich stehe diesen Gruppen gerne mit Informationen zum Austausch zur Verfügung und freue mich schon auf weitere Schulgruppen aus dem Wahlkreis“, bekräftigte Erwin Rüddel.