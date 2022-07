Veröffentlicht am 6. Juli 2022 von wwa

HIRTSCHEID – Die Band mit der Harfe – Gute Laune Tour hält auf dem KulturGut Hirtscheid – Lions Club Bad Marienberg präsentiert Jeanine Vahldiek Band

Die Band mit der Harfe – das sind Jeanine Vahldiek und Steffen Haß – verbreiten auf ihrer Tour GUTE LAUNE. Wenn die beiden die Bühne betreten, dann beginnt eine beruhigende Leichtigkeit den Raum zu durchstrahlen. Fangen die beiden zu spielen an, hat diese Energie den Hörer längst erreicht und bringt ihn in eine andere Welt, in der er begreift, dass er selbst entscheiden kann, glücklich und zufrieden zu sein.

Die ungewöhnlichen Klänge der Orchesterharfe, gemischt mit Gesang, unzähligen Percussionsinstrumenten, Ukulelenbass und Hawaiigitarre, lassen jeden Song mit neuen Facetten erblühen. Man denkt an Pop, Reggae, Jazz und Singer-Songwriter.

Die verschiedensten Erfahrungen prägen die selbstkomponierten Songs. Und die Tatsache, dass ein fröhlicher Tag durchaus Freude bringt, fließt deutlich in ihre Art und Musik ein.

2009 gründeten die beiden studierten Musiker die JEANINE VAHLDIEK BAND und veröffentlichten 2019 ihr bereits fünftes Album „Kitschig Wunderbar“, das erste mit ausschließlich deutschen Texten.

Das Benefiz-Konzert wird damit wieder genau ins Herz der Zuhörer treffen. Samstag, 30.07.2021. Eine Veranstaltung des Lions Club Bad Marienberg auf dem KulturGut Hirtscheid zugunsten eines regionalen Projektes. In den Mühlenerlen 2; 57647 Alpenrod-Hirtscheid; Eintritt: 25 Euro; 17 Uhr – Aperitif und Get-together. 18 Uhr – Beginn des (Hof)Konzertes. Weitere Getränke und Snacks vor Ort. www.jeanine-vahldiek.com