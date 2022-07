Veröffentlicht am 6. Juli 2022 von wwa

LINZ – Podiumsdiskussion im Martinus-Gymnasium Linz

Am 01. Juli 2022 folgte der heimische AfD-Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck der Einladung durch die Fachschaft Sozialkunde am Martinus-Gymnasium zu einer Podiumsdiskussion mit zwei weiteren Bundestagsabgeordneten aus der Region. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der drei Bundestagsabgeordneten wurden durch die Schüler kritische soziale Fragen gestellt, die es nach der Reihe zu beantworten galt. Thematisiert wurden unter anderem die Frauenquote in der Politik und in Parteien, der demographische Wandel in der Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Ernährung, Arbeitsmarktpolitik, Finanzierbarkeit der gesetzlichen Altersrente, sowie die Auswirkungen der Energieknappheit durch den Ukrainekrieg.

Bleck positionierte sich klar gegen eine Frauenquote: “Konservative Parteien wie die AfD und ihre Mitglieder besetzen andere politische Inhalte, als z.B. die Grünen!“ Als Mitglied im Ausschuß für Umwelt und nukleare Sicherheit nahm Bleck bei dem Thema Energieknappheit den beiden Kontrahenten von CDU und FDP vorweg, dass sich die AfD von Anfang an weiter für eine nukleare Stromerzeugung eingesetzt hat und dies auch weiterhin fordert. Bleck: “Kernenergie ist für den Bürger bezahlbar und schont die Umwelt, weil sie am CO2-neutralsten ist.