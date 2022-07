Veröffentlicht am 6. Juli 2022 von wwa

NEITERSEN – SAALÜ-Heimat-Abend am Sonntag, 10. Juli 2022 in der Wiedhalle Neitersen

SAALÜ-Heimat-Abend mit einer Komödie: unterhaltsam, bunt, witzig! Mit Königin, mit Prinzen & 1 Prinzessin! Mit Liebeshändeln! Mit Intrigen! Mit gut aufgelegten Neiterser Akteuren!

Im SAALÜ-Singspiel erklärt Neitersen sich am 10. Juli zum unabhängigen Königreich! Ortsbürgermeister Klein freut sich auf sprudelnde Steuereinnahmen. Das Dorf will nicht nur die Hunde-, sondern alle Steuern vereinnahmen und ausgeben!

Neben diesen ROYALS, vier begnadigten Musikern, Sängern und Komikern, haben viele Neiterser Ämter in der neuen Dynastie übernommen und bereiten sich seit Wochen auf den Machtwechsel vor. Unter großer Beteiligung der Bevölkerung hat Bürgermeister Klein mit seinem Gemeinderat bereits die feierliche Umbenennung des Model-Flughafens in „Königin-Sassi-See-Airport“ vorgenommen! Bei der Krönungsfeierlichkeit am Sonntag wird unter dem Dirigat von Christiane Oettgen ein von Frank Bettgenhäuser zusammen gebrachtes Konzert für Traktoren gegeben. Bürgermeister Klein hat dabei den Solopart an der Motorsäge übernommen und eine neue Nationalhymne gedichtet.

Beim feierlichen Einzug der Königin in die Wiedhalle wird Königin SASSI von ihrer Leibgarde, der freiwilligen Feuerwehr unter dem Kommando von Stefan Jung, begleitet. Die Familie Bellersheim – Simone, Elias, Marie – spielt den Krönungsmarsch und der Chor Alfone, ernannt zum königlichen Staatschor, singt einen anderen. Königliche Haus- und Hofberichterstatterin ist Tatjana Lanio. Am guten Ende wird die Dynastie mit Mistgabeln, Fäusten und Rufchören „wir wollen unseren Horst-Hermann wieder haben“ vertrieben. Die Verhaftung der „Königin“ übernimmt Dustin Keilhauer von den Wiedbachtaler Sportfreunden.

Sonntag, 10. Juli 2022 um 19 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Wiedhalle Neitersen! Audienz-Billets für 12 EU (Abendkasse 15) bei Horst Klein (HKlei3@rz-online.de oder 0171.4857648) bestellen. Er legt eine Liste an. Oder über www.Kultur-Felsenkeller.de.