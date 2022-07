Veröffentlicht am 5. Juli 2022 von wwa

KOBLENZ – Beifahrer bedroht Autofahrerin nach Unfall

Montagmorgen, 04. Juli 2022, kam es gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Römerstraße in Koblenz. Eine Fahrerin rangierte mit ihrem Pkw gegen die Frontstoßstange des abgestellten Pkw eine Verkehrsteilnehmerin. Die konnte den Verkehrsunfall beobachten und konfrontierte die Fahrerin mit der Situation. Daraufhin stieg der Beifahrer aus und drohte der Geschädigten, dass er sie verprügeln würde. Die Frau entfernte sich im Anschluss mit ihrem Pkw von der Unfallstelle, der Beifahrer entfernte sich zu Fuß. Von der Drohung ließ sich die 24jährige Frau jedoch nicht abschrecken: Sie erstattete auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Koblenz 1 Anzeige. Damit erwartet nicht nur die Fahrerin ein Strafverfahren, in ihrem Fall wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, sondern auch den 69jährigen Beifahrer: gegen ihn wird wegen einer Bedrohung ermittelt. Quelle: Polizei