Veröffentlicht am 5. Juli 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Ingrid Weber ist neue Schützenkönigin in Gebhardshain – Andreas Weller erringt nach drei Jahren als Schützenkönig die Kaiserwürde

Nach zwei Jahren Pause, in denen weder das Vogelschießen, noch das traditionelle Schützenfest stattfinden konnte, wurden am Samstag bei der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Gebhardshain wieder die neuen Majestäten ermittelt. Maximilian Strauch entschied hierbei den ersten Wettbewerb für sich und ist der neue Bambiniprinz, seine ältere Schwester Gina-Marie Strauch ist die neue Jungschützenkönigin.

Beim Wettbewerb um die Kaiserwürde traten drei ehemalige Schützenkönige und -königinnen gegeneinander an. Durchsetzen konnte sich am Ende mit dem 53. Schuss Andreas Weller, der 2019 der letzte Schützenkönig der Schützenbruderschaft vor der Zwangspause wurde und daher diesen Titel ganze drei Jahre trug.

Zum Insignienschießen traten 19 Schützen an, dabei holte sich Maik Simmat die Krone, Michael Weber schoss das Zepter, der Reichsapfel ging an Georg Nilius und den rechten Flügel holte sich Marius Weber. Zum Vogelschießen traten dann acht Bewerber/innen gegeneinander an, dabei erwies sich Ingrid Weber am treffsichersten und errang die diesjährige Königswürde. Insgesamt wurden 503 Schüsse auf den Vogel abgegeben.

Die neue Schützenkönigin Ingrid Weber wird gemeinsam mit ihrem König Michael Weber, Schützenkaiser Andreas Weller mit seiner Kaiserin Jessica Weller, Bambiniprinz Maximilian Strauch und Jungschützenkönigin Gina-Marie Strauch am Schützenfestsamstag, 6. August um 20.30 Uhr im Festzelt gekrönt. Die Kirmesjugend Gebhardshain – die „besten Jongen von Gerwezahn“ – haben gemeinsam mit der Kultur- und Festgemeinschaft und der St. Sebastianus Schützenbruderschaft auch dieses Jahr wieder ein tolles Programm für die Kirmes „de Oos“ und das Schützenfest auf die Beine gestellt und freuen sich darauf, endlich wieder mit vielen Leuten feiern zu dürfen.

Los geht es am Freitag, den 5. August um 19.30 Uhr mit der Rocknacht der Kirmesjugend und der Band „Sidewalk“. „Auf der Ley“ wird am Samstag, den 6. August um 19 Uhr der Kirmesbaum aufgestellt, bevor es zur Krönung der Majestäten ins Festzelt geht, wo im Anschluss noch mit der Band „De Pänz“ gefeiert wird.

Am Sonntag, den 7. August folgt dann ein buntes Programm, beginnend mit dem Festhochamt in der kath. Pfarrkirche St. Maria Magdalena. Um 13.30 Uhr lockt dann das traditionelle Schubkarrenrennen der Kirmesjugend „rond öm denn Köppel“, bevor um 15.30 Uhr der Festumzug mit der Königsparade startet und der Tag im Festzelt mit den Musikvereinen Brunken und Steinebach und der Coverrock-Band „Dukes Trio“ weitergeht.

Am Montag, den 8. August findet um 11.45 Uhr ein Platzkonzert mit dem Musikverein Brunken „Auf der Ley“ statt und anschließend geht es zum Frühschoppen mit dem Musikverein Brunken wieder ins Festzelt, wo der Abend dann mit „DJ Stocki“ ausklingt. Die Festtage enden am 9. August um 20 Uhr mit der Verbrennung des „Kirmesmänsches“ am Kirmesbaum „Auf der Ley“.

Foto: (v.l.): Marius Weber (rechter Flügel), Gina-Marie Strauch (Jungschützenkönigin), Maik Simmat (Krone), Ingrid Weber (neue Schützenkönigin), Michael Weber (Zepter), Georg Nilius (Reichsapfel), Andreas Weller (neuer Schützenkaiser), Günter Pauli (Brudermeister der St. Sebastianus Schützenbruderschaft)