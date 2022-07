Veröffentlicht am 5. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Experte schulte Neuwieds Seniorenbeirat im Kommunalrecht

Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der älteren Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Neuwied. Er berät die Organe der Stadt Neuwied, gibt Anregungen und Empfehlungen an Behörden, Verbände und Organisationen und fördert den Erfahrungsaustausch, die Meinungsbildung und Koordination von Maßnahmen. Damit er diese Aufgabe gut erfüllen kann, bot die Stadtverwaltung zusammen mit der Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz e.V. den gewählten Mitgliedern des Gremiums eine Schulung in Sachen Kommunalrecht an. Ähnlich den Fortbildungen für Ortsbeiräte und neue Stadtratsmitglieder lernte die Seniorenvertretung Grundlagen des Kommunalrechts und hatte Gelegenheit, Fragen ausführlich mit einem Fachmann zu besprechen. Manuel Minor, Dozent an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, illustrierte anhand eingängiger Beispiele die für den Seniorenbeirat wichtigsten Besonderheiten des Kommunalrechts.

Der Seniorenbeirat ist bereits seit geraumer Zeit im Amt, das Seminar hatte aufgrund der Coronapandemie mehrfach verschoben werden müssen. Umso mehr ganz konkrete Fälle konnten die Teilnehmenden mit dem fachkundigen Dozenten Manuel Minor besprechen. „Ein Drittel der Bürger Neuwieds sind Senioren“, erläuterte der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Werner Hammes. „Um gemeinsam mit der Verwaltung an bedarfsgerechten Angeboten zu arbeiten und eine barrierefreie Teilhabe zu ermöglichen, ist es für uns wichtig, die Grundlagen und gesetzlichen Voraussetzungen zu kennen, die für Kommunen gelten“, so Hammes, der sich bei Bürgermeister Peter Jung und der städtischen Seniorenbeauftragten Sandra Mette für das wichtige Schulungsangebot bedankte.