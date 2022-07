Veröffentlicht am 5. Juli 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Clever mobil mit Bus und Bahn – Ticket- und Automatenschulung für Mitglieder des Seniorenbeirats der Stadt Neuwied

Entspannt, nachhaltig und dann auch noch preiswert unterwegs im ÖPNV: Geht das? Na klar! Der Landkreis Neuwied möchte seinen Bürgerinnen und Bürgern das Fahren mit Bus und Bahn erleichtern. Er beteiligt sich daher an einem Angebot des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel in Kooperation mit dem Verkehrsclub Mittelrhein/Koblenz und dem Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord zu einer kostenfreien Ticket- und Automatenschulung. „Ich freue mich“. so der zuständige Verkehrsdezernent und Erste Kreisbeigeordnete Michael Mahlert, „dass wir zu unserer Schulung heute einige Mitglieder des Seniorenbeirats der Stadt Neuwied im Kreishaus begrüßen können“.

Im ersten Teil der Veranstaltung vermittelte Bildungsreferentin Renate Adams den Teilnehmenden schnell einen Überblick über das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs und die Wahl der günstigsten Fahrkarte. Der zweite Teil der Veranstaltung fand in Form einer praktischen Übung zur Bedienung des Fahrkartenautomaten am Bahnhof Koblenz statt. Im Rahmen dieser Praxisveranstaltung konnten die Teilnehmenden das Fahrscheinlösen ausgiebig erlernen und trainieren und sind so bestens gewappnet, für Alltagsfahrten und auch für Ausflüge Bus und Bahn zu benutzen.

Kreisbeigeordneter Mahlert bedankte sich ausdrücklich bei Bildungsreferentin Renate Adams und der Seniorenbeiratsvorsitzenden Ingrid Ely-Herbst für die gute Vorbereitung und Organisation der Veranstaltung. Er sagte zu, die Schulung im Herbst gerne auf Wunsch nochmal zu wiederholen.