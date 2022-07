Veröffentlicht am 5. Juli 2022 von wwa

PRACHT – Ortsbürgermeister Seidler beim Firmenjubiläum der Firma Krämer in Pracht

Auf dem Firmengelände in der Bergstraße in Pracht feierte die Firma Ingo Krämer ihr 20jähriges Firmenjubiläum. Ortsbürgermeister Udo Seidler beglückwünschte den Firmeninhaber und drückte seine Freude darüber aus, dass sich das Unternehmen in Pracht angesiedelt hat. Die Firma Krämer Innenausbau mit Schwerpunkt verlegen von Bodenbelägen und der Raumgestaltung hat vor 20 Jahren die Firma in Windeck gegründet. 2004 erfolgte der Umzug nach Niederhausen und seit 2017 ist man mit der Lagerhalle und dem Ausstellungs- und Verkaufsraum in der Bergstraße in Pracht sesshaft geworden.

Zum Firmenjubiläum waren über neunzig Besucher gekommen, unter ihnen auch mehrere Großhändel die Glückwünsche überbrachten. Die Firma Ingo Krämer hat sich in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt. Neben den vielen Privatkunden gibt es auch einige Firmen als Stammkunden. Mit zwei Gesellen und einem Auszubildenden und drei Fahrzeugen werden die Kunden betreut. Die Firma Krämer ist auch ein Ausbildungsbetrieb für Bodenleger, Bewerber können sich gerne bei Ingo Krämer in der Bergstraße 89 in Pracht melden.

Während der Feierstunden wurden die Gäste von der Metzgerei Krieger mit Speisen versorgt. Für kühle Getränke aus dem Hachenburger Hopfenmobil sorgte Getränke Hoffmann aus Hamm. (udse) Fotos: OG Pracht