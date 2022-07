Veröffentlicht am 4. Juli 2022 von wwa

BENDORF – Polizei sucht silbernen Kastenwagen mit grünem Streifen nach Verkehrsunfallflucht –

Freitagmorgen, 01. Juli 2022, gegen 09:40 Uhr kam es in Höhe der Koblenz-Olper-Straße 16 in Bendorf/Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte der Fahrer eines silbernen Kastenwagens mit Neuwieder Kennzeichen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Sprinter, wodurch der linke Außenspiegel am Sprinter beschädigt wurde. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer des Kastenwagens seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem flüchtigen Kastenwagen soll ein auffälliger, grüner Streifen entlang der Fahrerseite vorhanden gewesen sein. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei