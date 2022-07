Veröffentlicht am 4. Juli 2022 von wwa

BUCHHOLZ – Verkehrsunfallflucht auf der Landesstraße 274 bei Buchholz

Samstagmittag, 02. Juli 2022, kam gegen 14:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Landesstraße 274 bei Buchholz (Westerwald). Ein 32jähriger Mann befuhr die Landesstraße in Richtung Buchholz-Oberscheid. Im Gegenverkehr befuhr ein Traktor die Landesstraße, dahinter befanden sich mehrere Fahrzeuge. Aus dieser Fahrzeugschlange scherte ein PKW zum Überholen aus, obwohl er den Gegenverkehr nicht einsehen konnte. Der entgegenkommende 32jährige Mann konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichen in das Fahrbahnbankett vermeiden, hierbei kollidierte er mit einem Leitpfoten. Der Überholer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber nach Zeugenhinweisen ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Führerschein des 37jährigen Mannes wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei