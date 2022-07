Veröffentlicht am 4. Juli 2022 von wwa

RENGSDORF – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Freitagmittag, 01. Juli 2022, kam es im Zeitraum zwischen 13:00 und 14:15 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Rengsdorf, in der Metastraße. Auf dem Gelände eines Autohauses wurden neun abgestellte Fahrzeuge durch Geschosse beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei