Veröffentlicht am 4. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Jahrestag: Vor fünf Jahren verstarb OB Nikolaus Roth

Am 2. Juli vor nunmehr fünf Jahren verstarb plötzlich und unerwartet Oberbürgermeister Nikolaus Roth. Daran erinnert die Stadtverwaltung Neuwied. Oberbürgermeister Jan Einig nahm den Jahrestag zum Anlass, das Grab seines Vorgängers zu besuchen. Im Gedenken an Nikolaus Roth stellte Einig eine Blumenschale mit Schleife auf. „Er hat das Amt mit ausgeprägter Kompetenz und Umsicht geführt. Tief verbunden fühlte er sich mit der Tradition der Toleranz in unserer Stadt. Werte wie Freiheit und Toleranz waren Leitlinien seines Handelns“, erinnerte Jan Einig an den Verstorbenen. Nikolaus Roth stand 20 Jahre an der Spitze der Stadtverwaltung, drei Jahre als Bürgermeister und 17 Jahre als Oberbürgermeister.