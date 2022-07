Veröffentlicht am 4. Juli 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Badmintonkids der DJK Gebhardshain-Steinebach on Tour – U 12er bei Oliver Mini-Cup in Trier weiter auf Erfolgskurs

Auch beim zweiten Mini-Cup der Saison ließ sich die Wettkampfgruppe nicht von der weiten Fahrt nach Trier abschrecken und schickte mit elf Spielern wieder ein starkes Team auf die Courts.

Bei den U12er Mädels dominierten die DjK’lerinnen auf beeindruckende Weise und sicherten sich in allen drei Vorrundengruppen den ersten Platz. Im vereinsinternen Duell siegte schließlich Leonie Euteneuer vor Sofia Grigoli und Josephine Fehling. Komplettiert wurde der Erfolg durch den vierten Platz von Elayne Krenn. Starke Leistung der Mädchen in einem insgesamt gut besetzten Feld.

Die U11er Jungs machten es ähnlich souverän. Lenny Maus setzte sich im Finale gegen seinen Doppelpartner Ben Euteneuer durch, der in den letzten Wochen einen Riesensprung gemacht hat und für die Konkurrenz zu einem gefährlichen Gegner geworden ist.

Bei den Kleinsten beeindruckten Nico Haas und Elias Sturm. Als Gruppenzweite in der AK U9 zogen beide ins Halbfinale ein, unterlagen hier knapp und spielten anschließend auf Augenhöhe um Platz drei. Hier hatte Nico knapp in drei Sätzen die Nase vorn. Glückwunsch an beide!

Jamie Maus fehlte in der AK U12 am Ende das Quäntchen Glück. Er hatte neben einem Sieg fast nur knappe Dreisatzspiele mit dem besseren Ende für die Gegner – trotzdem eine super Vorbereitung auf die folgenden Turniere. Teresa Grigoli und Til Euteneuer komplettierten das Team und sammelten reichlich Wettkampferfahrung – mal schauen, ob die beiden beim finalen Mini-Cup in Gebhardshain am 12. November dann weiter vorne mitmischen.

Diesem Turnier fiebern ohnehin alle entgegen – denn da entscheidet sich, wer den Gesamtsieg der Serie im Rheinland erringen kann. Bisher sieht es für das junge Team gut aus – sie haben super vorgelegt! Auch die Neueinsteiger, die seit Mai motiviert dabei sind, können dann vielleicht ihr erstes echtes Turnier vor heimischer Kulisse spielen – das wird spannend! (nao) Foto: BC Gebhardshain