WISSEN – Schützenfest in Wissen vor 120 Jahren

Coronabedingt feiert der Wissener Schützenverein sein 150jähriges Bestehen mit zwei Jahren Verspätung. Schon am Sonntag fand das traditionelle Vogelschießen auf den Festplatz in der Köttingsbach statt. Dazu ein Bericht aus alten Zeiten.

Dieser Name könnte dem einen oder anderen Wissener Bürger noch bekannt vorkommen: Adam Hubert Schmidt. Er war Redakteuer und Geschäftsführer der „Siegblätter“ als Vorläuferin einer heimischen Tageszeitung. Schmidt kam beim schweren Luftangriff im März 1945 ums Leben. Der renommierte Journalist hat sich in den 1930er Jahren mit Vorliebe heimatkundlicher Themen angenommen. Besonders am Herzen lag ihm das Vereinsleben. Seine ganz spezielle Zuneigung galt dabei dem Wissener Schützenverein. Ein in fast lupenreinem Wissener Platt verfasster Beitrag Schmidts drehte sich um das „Wesser Schötzenfest enn mengen Schuljohren“.

Abgespielt hat sich alles um 1903, also vor etwa 120 Jahren. Und das ging so:

„Ech hann mech alt oft selwer gefragt, wie et eegentlich kömmt, dat m`r enn d`r Schötzenfestwoche su enn gecke Orer hät. Dat moss wahl denn Wessern emm Blot legen. Geweß, su ganz rawelgeck wie fröher es m`r net mie, awer ganz fort bleivt et net, da kann m`r sech stellen wie m`r woll. Vomm Vogelscheessen ahn wor fröher net vill mie zu wollen. Wenn m`r als kleener Böderich net en Stöcke vomm Vogel nom Scheessen metkreeg, dann meente m`r et fählte einem wat. Wenn ech alles verstohn, dann awwer eens net: dat enn d`r Woche für Schötzenfest de Schul net ousfehl. Wat sosst em ganzen Schuljohr net fürkohm, dat gereet in d`r Schötzenfestwoche: dat de beste Schüler vomm Lehrer Maas oder vomm Lehrer Steffen ördentlichgejucht wurn weil net opgepasst wur. De Gedanken woren om Schötzenplatz! Et hätte doch och zu got fürkommen kunnen, dass die Zemmerlöu am Zelt Balken verkiehrt festgemacht hätten, wenn m`r net dobie warn. Orrer wer soll dern Löu dat nütige Lidder Wittigs horlen, wenn mir et net däden? Die Männer wären verdurscht! Medwochs komen gewöhnlich de irschte Kommedewahn. Di stonnen noch emm Güterzuch, dann woßte m`r schon „wat es wor“. Vann dr Rampe am ahlen Güterschoppen bis off dern Schützenplatz kunn keen Transport gemacht wärn, wenn mir net dobei wärn gewerst. Höut kann ech et gor verstohn wenn d`r Schostersch Willem ouhs su oft met dr Schmecke druhte, mer leefen ömmer für de Pär, wenn härr die Kommodewähn zom Schötzenplatz fuhr. De Höringskleeschecke hätt mieh Flöche gehührt enn

d`r Schötzenfestwooche, wie sonst emm ganzen Johr. Met dern schwere Wähn kunnten die Fuhrlöu areg schläächt die Kier kreien. Dat m`r bimm abstellen vann Karrussel, Schaukel un Scheeßbude als „Sachverständige net fählten, brächte ech ehendlich net ze sahn!

Samatags nummeddachs kom de Musik. En mengen jongen Johren woren et fast ömmer die 8. Pioniere ous Kowwelens. Wenn d`r Zuch ennfuhr, kloppten mir Jongen ous ömm de decke Zimm, en Hoorn enn Fibelin zu trän. Als Röuversch Kenner vam „Hieronymus“ orrer „Hotels“ wo die Musiker schleefen, bildeten mir ous nadürlich ömmer wat mieh enn, wie die annern. Sonnegs meddags bimm Konzert für Stocks dorften mir den Musikern die Noten halen. Wer dat durfte, d`r besonners ousgezechnet. Schün war och et Föuerwerk Samstags owends. Enes Johrsch moch der ahl Trommelschläger bim Schötzenkönig werrer et Föuerwerk (bi Schultheis enn d`r Hüll), du fehl emm enn affgebranntes awwer noch glöhendes Streichholz enn dern Korf mit Föuerwerkskörpern. Dat ganze Züch ging enn de Loft. Wat hat d´r ahle Mann geschannt.

Vill Spaß moch ous de Musik, besonnersch einzelne vann dern 8. Pionieren. Do wor ehner, dern kannten m`r enn Wessen nur ongerem Namen „Schängel“. Dat lang Laster schlog de kleene Drommel, dann wooren et noch der Behrens, d`r Köhlersch Paul on d`r Capitains Hubert, mit dennen ech besonners got kunn. D`r Kapellmeester wor enn düchtiger Mann, awwer herr kunn och schrecklich verkiehrt wern. Wie härr gelaunt wor, kunn mer am besten Sonnegs meddags em Konzert merken, do hatte m`r als Schuljong schon enn Oog für. Mondags morgens kreeg härr gewöhnlich enn Telegramm dat härr meddags heem mößte. Härr fuhr awwer net, härr setzte sech dann mem ahlen Schötzenmajor Brücher irgendwo hin onn pichelte wat von Wittigs Klarem. Derr Parademarsch wor och immer schün. Besonnersch Montags wenn d`r Schupps Josef on de dicke Strecher de letzte Gruppe führten. Dann datschten se emm strammen Schrett en de Gassekähl dat et Wasser nur su spratzte. Wenn ahngefangen wur zu danzen, durfte ech bi d`r Musik de Driangel schlohn on emm 8 Our, wenn d`r Hof no heem brächt wur, do wor für mech mem Schötzefest Feierowend. Nom Schötzefest hatte m`r ewwer noch wat wichtiges ze döhn, dann wurn off demm Platz wo de Scheeßbude stonn Bleikügelcher gesammelt. Worümm weeß ech och net meih, mir moochen dat, weil es die anderen och dahn. Dat wor de Schötzenfestzeit wie ech se als Schuljong erleffte. Et wor schün“. Soweit die Ausführungen von Adam Hubert Schmidt.

Hier noch einige Anmerkungen zur Vereinsgeschichte der Wissener Schützen. 1902 schieden die Vorstandsmitglieder Bernhard Kalker und Oswald Hoer aus, neugewählt wurden Arthur Naaf und Wilhelm Fuchs. Das Schützenfest fand vom 26. bis 28. Juli statt. Die 8. Pioniere aus Koblenz mit ihrem Kapellmeister Hender stellten die Festmusik. Zum Vogelschießen spielte die heimische Gesellenvereinsmusik. Festwirte waren Julius Krämer (Weinzelt) und Lorenz Wirz (Bierzelt). Vorstandsmitglied Josef Kempf wurde zum Hauptmann befördert. Die Sieg-Rheinische Brauerei (damals noch ohne „Germania“) stiftete 50 Mark für Freibier am Montagmorgen. Die Königsprämie betrug 100 Mark. Der Schützenkönig hieß übrigens Wilhelm Winkel. 1903 wurde der Schützenverein dann beim Amtsgericht ins Vereinsregister eingetragen. Willy Herzog wurde zum Offizier gewählt. Durch Ankauf vergrößerte man den Schützenplatz. Die Wissener Stadtkapelle (!) spielte beim Königsvogelschießen auf. Ehrenhauptmann Brücher durfte sich ab sofort Major nennen. Und als Schützenkönig war Karl Sternickel die Hauptperson beim großen Fest. (Bearbeitet von Bernhard Theis) Fotos: Archiv Bernhard Theis