Veröffentlicht am 4. Juli 2022 von wwa

WISSEN – Grünes Licht für das Jubiläumsschützenfest in Wissen.

Mit zweijähriger Verspätung kann der Schützenverein Wissen jetzt doch noch das große Fest feiern. Den letzten Punkt setzte das traditionelle Vogelschießen am Sonntag, 03. Juli 2022. Die Aufsicht bei dem ebenso spannenden wie fairen Wettbewerb führten Martin Theis und Florian Marhöfer. Gegen 20 Uhr fiel die Entscheidung unter einer Dame und drei Herren: Neuer König in der Nachfolge von Marcel Theis ist Fabian Brenner.

Philip Obelode holte das Zepter herunter, Damian Seidel und Simon Klöckner den rechten beziehungsweise linken Flügel und Jens Barth die Krone. Den Reichsapfel des von Martin Theis gebauten Vogels „erlegte“ Daniel Wagner, den Schwanz Jan Wagner.

Schon am Samstag, 02. Juli 2022, sind die Titel „Jungschützenkönig“ und „Schülerprinzessin“ ausgeschossen worden. Erfolgreich waren Maximilian Weidenbruch und Jana Neuhoff. Die Proklamation folgte kurz nach dem Ende des Schießwettbewerbs durch Schützenoberst Karl-Heinz Henn, der die neuen Majestäten am Schluss hochleben ließ. Dann ging es im Vortritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen zur Königsresidenz in der Oststraße, wo man den Festbeginn noch ordentlich feierte. (bt) Fotos: Bernhard Theis