Veröffentlicht am 4. Juli 2022 von wwa

WISSEN – Wissener Schützenverein hat eine neue Majestät

Gegen 20 Uhr am Sonntagabend, 03. Juli 2022, war es geschafft: Der Wissener Schützenverein konnte seine neue Majestät begrüßen. Am Schluss hatten noch eine Dame und drei Herren den hölzernen Vogel ins Visier genommen. Mit dem 697. Schuss war es dann soweit: Fabian Brenner holte den Rest von der Stange. Augenblicklich brandete starker Beifall unter den zahlreichen Schaulustigen auf dem Schützenplatz in der Köttingsbach auf. Zu den ersten Gratulanten zählten Schützenoberst Karl-Heinz Henn und weitere Vorstandsmitglieder. Auch Mutter Andrea beglückwünschte den frischgebackenen Schützenkönig. (bt) Fotos: Bernhard Theis