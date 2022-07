Veröffentlicht am 3. Juli 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Drei Bewerber als Königsanwärter treten bei der Schützengesellschaft Altenkirchen an

Der Ablauf beim Schützenfest der Altenkirchener Schützengesellschaft weicht etwas vom traditionellen Geschehen ab. Am Samstag blieb der Ablauf wie gewohnt, doch Sonntag sah die Sache etwas anders aus. Bereits in den Vormittagsstunden versammelten sich die Schützen im und am Festzelt, um mit dem Schießen auf die Ehrenpreise des Königsvogel zu schießen. Der Festzug durch die Stadt fiel aus, dafür fanden sich die befreundeten Schützenvereine gleich im Festzelt ein. Es folgten die Ehrungen langjähriger Mitglieder und die offizielle Festeröffnung durch den Fassanstich durch den Beigeordneten der Stadt Altenkirchen Rüdiger Trepper. Dies geschehen rief Schützenhauptmann Markus Trepper die Königsanwärter auf den Plan. Es meldeten sich Julia und Dominik Niederhausen sowie Stefan Hering.

Die Ehrenpreise sicherten sich: Reichsapfel: Markus Trepper mit dem 28. Schuß; Zepter: Guido Franz (48); Krone: Nina Orschowski (62); linke Schwinge: Sebastian Cranen (86) und rechte Schwanzfeder: Selina Niederhausen (101).

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft wurden für die Jahre, 2020, 2021 und 2022, vorgenommen. Für 2020: 25jährige Mitgliedschaft: Reiner Becher, Andreas Röttgen, Ulf Imhäuser, Manuel Merkelbach, Katja Oestreich, Klaus Quast, Dieter Velten, Arno Ludwig, Hans Jürgen Schulz, Dirk Herchet, Berthold Solbach und Klaus Zimmer.

Für 40jährige Mitgliedschaft: Rudolf Bellersheim und Michael Müller.

Für 50jährige Mitgliedschaft Horst Farrenberg und Robert Wiesmaier

Für das Jahr 2021 waren es: für 25 Jahre: Lutz Wetzel, Frank Niederhausen, Tobias Gappmayer, Bodo Polotzek, Daniela Hillmer-Spahr, Christof Becker, Uwe Schumacher, Gustav Himpel, Karl Heinz Schmidt, Gerold Krämer und Volker Hammer.

Für 40 Jahre: Gerd Ochsenbrücher, Jörg Weissgerber, Dietmar Möller und Henning Herchet.

Für 50 Jahre: Björn Sauer, Walter Wentzien und Jürgen Erdnüß.

Für 60 Jahre: Jürgen Hain.

Für das Jahr 2022 waren es: für 25 Jahre: Louis Chahem, Stefan Kunz, Torsten Löhr, Axel Kiltz, Klaus Franzmann, Wolfgang Becker, Christina Annika Trepper und Hans Heino Kosfeld.

Für 40 Jahre: Dr. Willi Müller, Doris Bugnagel, Frank Müller und Werner Kuss.

Für 50 Jahre: Dr. Horst Maar und Winfried Thiel. Fotos: Renate Wachow