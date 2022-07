Veröffentlicht am 3. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Chillen und sich wohlfühlen auf den Wiesen der Neuwieder Goethe-Anlagen – Die „Soziale Stadt“ hatte zur Begrüßung des Sommers eingeladen

Chillen ist zwar ein „neudeutsches“ Wort kann aber mit “ sich beruhigen, sich entspannen, rumhängen, abhängen, sich erholen“, usw. übersetzt werden und wird keinesfalls nur von jungen Leuten verwendet.

„Heute möchte ich mal so richtig schön, problemlos in der Sonne herumliegen, mit meinen Freunden und Bekannten eher heitere Plaudereien führen, der Musik zuhören und einfach einmal frei von Problemen sein, die mich und die Welt belasten“. So oder so ähnlich haben zahlreiche Besucher und Besucherinnen gedacht, als sie sich am Mittwochabend auf der großen Wiesenfläche zwischen dem WSV-Bootshaus und dem Spielgelände an der Rheinstraße eingefunden hatten. Dort verbrachten sie ein paar unbeschwerte Stunden, aßen vielleicht den einen oder anderen Happen und tranken genussvoll ein Glas Wein. Dabei waren neben den beiden Mitarbeiterinnen des Quartiersmanagements der Sozialen Stadt im Rheintalweg, Alexandra Heinz und Johanna Böbel auch Mitorganisator Reiner Bermel, der Vorsitzende des Wassersportvereins sowie die künftigen Wirtsleute des Bootshauses Jessica Maxein und Markus Fischbach und nicht zuletzt der engagierte DJ JR mit seiner Melodic- und Vocalhouse-Music sehr daran interessiert, dieses Chill-Erlebnis zum Erfolg zu verhelfen. Zudem sorgte der stetig umlagerte Food-Truck sowie die entsprechende Getränke-Palette dafür, dass dieses „R(h)einCillen“ zu einem richtig schönen Erlebnis wurde.

Wenn auch Bürgermeister Peter Jung und Beigeordneter Ralf Seemann sich nicht auf der Wiese auf einer Decke niederließen, so nahmen sie doch gerne die Gelegenheit wahr zahlreiche anregende Gespräche zu führen, die durchaus in diese lockere Atmosphäre hineinpassten.

Das Mitwirkungs- und Teilhabe-Prinzip ist Teil der Förderung des sozialen und gemeinschaftlichen Miteinanders insbesondere im südöstlichenTeil der Stadt. „Denn zu einem lebenswerten Wohnumfeld gehört es auch, seine Nachbarschaft zu kennen. Mit Nachbarschaftshilfe, Projekten und Festen im Stadtteil gilt es eine lebendige Nachbarschaft zu fördern, wobei immer auch die Bewohner der gesamten Stadt und der Stadtteile herzlich willkommen sind“, betonten Alexandra Heinz und Johanna Böbel ausdrücklich. Wie die beiden Mitarbeiterinnen der „Sozialen Stadt“ erläuterten, werden an den nächsten drei Mittwochen, am 6., 13. und 20, Juli jeweils von 17 bis 21 Uhr entsprechende Events auf den Wiesen der Goethe-Anlage zwischen der Rheinstraße und dem Deich stattfinden. Insofern können sich die Gäste aller Altersstufen im weiten Rund der Anlage nicht nur bei Imbiss, Musik und guten Gesprächen über ein fröhliches Beisammensein freuen, sondern das Areal für einige Stunden zum willkommenen Ort der Gemeinsamkeit und Kommunikation machen, wobei ein engagierter DJ die entsprechende Musik „auflegen“ wird.

Denn eines war bereits beim ersten „R(h)ein-Chillen“ festzustellen: Ob an den Stehtischen, im Liegestuhl oder auf der Picknickdecke, die Goethe-Anlagen boten und werden dies alles auch an den künftigen Mittwochen bieten und somit das perfekte Ambiente für einen entspannten Abend in absolut netter Gesellschaft bereitstellen. Text und Fotos: Jürgen Grab