Veröffentlicht am 3. Juli 2022 von wwa

KATZWINKEL – Blutspendetermin in Katzwinkel

In Zeiten zurückgehender Bereitschaft zum Blutspenden bei wachsendem Bedarf freut sich die DRK Bereitschaft Katzwinkel mit ihrem Leiter Udo Schmidt (hinten rechts, mit Blutspendearzt Dr. Peter Enders) darüber, dass sich im Ort doch viele Bürgerinnen und Bürger ihrer Verantwortung bewusst sind: „Denn schließlich kann jedermann in die Verlegenheit kommen bei einer Krankheit oder nach einem Unfall Blutersatzstoffe zu benötigen. Denn letzten Termin in der Glück-Auf-Halle haben insgesamt 48 Spender absolviert, fünf davon zum ersten Mal, was die ehrenamtlichen Rotkreuzler und die Mitarbeiter des DRK-Blutspendediensts West besonders lobten. Für die Katzwinkelerin Marie Seß, die hier gerade „angezapft“ wird, war die Prozedur keine ganz neue Erfahrung, sie war bereits zum 5. Mal dabei. Günter Freese, ebenfalls aus Katzwinkel, ist indes ein „alter Hase“. Er hat schon 50-mal jeweils einen halben Liter des „Lebenssafts“ unentgeltlich zur Verfügung gestellt. (bt) Fotos: Bernhard Theis