LANGENHAHN – Verkehrsunfall auf der L 281 – zwei Personen verletzt

Am Samstagmittag, 02. Juli 2022, gegen 12:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L 281 und der Abfahrt Langenhahn (Koblenzer Straße), in der Gemarkung Langenhahn, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 18jährige Fahrzeugführerin aus der VG Höhr-Grenzhausen missachtete mit ihrem PKW beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines von links kommenden PKW mit einem 28jährigen Fahrzeugführer aus der VG Hachenburg, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und beschädigten einen auf der Abbiegespur haltenden weiteren PKW. Die 18jährige und der 28jährige wurden leicht verletzt und durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es musste eine Vollsperrung für circa eine Stunde eingerichtet werden. Quelle: Polizei