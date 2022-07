Veröffentlicht am 2. Juli 2022 von wwa

MARIENTHAL – Sippentreffen Kern in Marienthal

In Marienthal trafen sich erneut die Vettern und Cousinen der Kerns aus Hof Holpe, das im Grenzgebiet der Verbandsgemeinden Hamm und Wissen im schönen Holperbachtal liegt. Als Ursprung des weitverzweigten Stammes führt man Hofbesitzer Peter Kern und Anna Becher aus dem nahen Holschbach auf. Im September 1919 ging man den Bund der Ehe ein. Daraus hervorgegangen sind vierzehn Kinder, sieben Mädchen und sieben Knaben. Vier davon leben noch und hatten sich mächtig auf das Sippentreffen gefreut: Peter Kern und Maria Fobbe geb. Kern. Ein starker Familiensinn ist von Anfang an kennzeichnend für die Kerns. Zusammenkünfte haben bereits unter anderem im Juli 2005 in Marienthal oder im Herbst 2015 im Wissen/Frankenthaler „Garten“ stattgefunden. Diesmal waren 42 Vettern und Cousinen zuzüglich Anhang mit von der Partie. Einer davon ist sogar aus Princeton/USA angereist. Grußworte zur Eröffnung sprach Dr. Veronika Stade. Organisiert hatten das Treffen, bei dem es aus verständlichen Gründen viel zu erzählen gab, Peter Kern, Hildegard Jünger und Johannes Klüser. Schon jetzt freut man sich auf ein Wiedersehen, damit die Kerns ihre engen Beziehungen in froher Gemeinschaft genießen können. (bt) Fotos: Bernhard Theis