Veröffentlicht am 2. Juli 2022 von wwa

ENGERS – DFB-Pokal: Vorverkauf startet am 7. Juli – FV Engers empfängt am 31. Juli Arminia Bielefeld – Karten ab 7 Euro

Es ist ganz klar das Spiel des Jahres für die „Jungs vom Wasserturm“: Am 31. Juli empfängt der FV Engers in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals die Arminia aus Bielefeld. Der Kartenvorverkauf dafür startet am 7. Juli. Tickets gibt es ab dann in Engers bei der Provinzial-Geschäftsstelle Martin Hahn und im Kiosk 56 (beide Alleestraße) sowie an der Agip-Tankstelle in Heimbach-Weis (Engersgaustraße). Am 7. und 8. Juli finden darüber hinaus jeweils von 16 bis 20 Uhr Sonderverkaufsaktionen im Engerser Vereinsheim statt. Karten können außerdem – ebenfalls ab dem 7. Juli – auf elektronischem Wege reserviert werden. Die Infos hierzu sind auf der (neuen) Homepage des Vereins zu finden: https://fv-engers.de/tickets/

Die Preise sind bewusst moderat gehalten.

Die Karten kosten:

Stehplatz: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro

Haupttribüne: 30,- Euro, ermäßigt 25 Euro

Sitzplatz Gegengerade: 20 Euro, ermäßigt 15 Euro

VIP-Package: 150 Euro

Außerdem werden Dauerkarten für die kompletten 15 oder 16 Heimspiele des FV Engers in der kommenden Oberligasaison (Pokalspiel exklusive) angeboten für 110 Euro, ermäßigt 80 Euro.

Der Gast aus Bielefeld hat zunächst 1500 Tickets angefordert.

Von den Zuschauereinnahmen des Spiels werden die Schiedsrichterkosten bezahlt. Darüber hinaus verbleiben 10 Prozent beim DFB. Die verbleibenden Verkaufserlöse dürfen sich dann der FV Engers und Arminia Bielefeld teilen.