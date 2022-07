Veröffentlicht am 2. Juli 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besser fotografieren: Kreisvolkshochschule bietet Fotokurs mit prämiertem Fotografen in Altenkirchen an

Unter der Leitung von Olaf Pitzer bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen am Samstag, dem 15. Juli, von 9.30 bis 16 Uhr, den Workshop „Besser Fotografieren – Bildoptimierung & Gestaltung“ an. Die Teilnehmenden erhalten dabei grundlegende Kenntnisse zur Optimierung ihrer Bilder und deren Gestaltung. In diesem Workshop werden Tipps und Tricks vermittelt, wie man mit einfachen Mitteln spannende Bilder kreieren kann. Themen des Kurses sind der systematische Aufbau von Fotos, der goldener Schnitt bzw. die Drittelregelung sowie Schärfentiefe und Bewegungsunschärfe. Dieser Aufbaukurs ist speziell für Teilnehmende konzipiert, die ihre Grundkenntnisse sowie Fähigkeiten weiter ausbauen möchten. Es wird empfohlen, die eigene digitale System- oder Spiegelreflexkamera zum Kurs mitzubringen, denn im Laufe des Kurses werden zahlreiche Übungen mit der Kamera vorgenommen.

Die Gruppengröße ist so gewählt, dass der Lernerfolg an oberster Stelle steht und für aufkommende Fragen ausreichend Raum zur Verfügung steht. Kursleiter Olaf Pitzer kommt aus dem Landkreis Altenkirchen und wurde vom Objektivhersteller Sigma zu „Deutschlands bestem Fotografen“ in der Kategorie ästhetischer Akt gewählt. Die Teilnahme kostet 40 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.