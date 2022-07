Veröffentlicht am 1. Juli 2022 von wwa

KOBLENZ – 14jähriges Diebes-Duo geht leer aus

Der aufmerksame Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts im Koblenzer Löhr-Center konnte Donnerstag, 30. Juni 2022, ein Diebespärchen stellen. Um 14:30 Uhr alarmierte er die Polizei und gab einen Diebstahl durch das Paar an. Zuvor wurden sie beim Betreten der Umkleiden beobachtet. Wie sich im Nachgang rausstellte, trennten sie darin die Etiketten der Kleidung ab und konnten den Laden zunächst ungehindert verlassen. Der Detektiv nahm eigenständig die Verfolgung auf und konnte die beiden 14jährigen auf der Löhrstraße stellen. Dabei befanden sich in dem Rucksack des Mädchens zwei Oberteile, der Junge trug das entwendete Oberteil am Körper. Im Rahmen der Durchsuchung wurden bei beiden Beschuldigten zudem noch Griptütchen mit Cannabis in den Schuhen und Boxershorts gefunden. Quelle: Polizei