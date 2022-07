Veröffentlicht am 1. Juli 2022 von wwa

LEUBSDORF – Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Dieselkraftstoff

In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Dienstag, 28. und Donnerstag, 30. Juni 2022 wurde durch unbekannte Täter gewaltsam der Tank eines parkenden LKW geöffnet und circa 220 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der LKW parkte auf einem abgelegenen Parkplatz in Leubsdorf, im Bereich des Ariendorfer Wegs. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei