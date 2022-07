Veröffentlicht am 1. Juli 2022 von wwa

HORHAUSEN – Impulsforum Innenstadt für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied

Alle freien Parkplätze in Horhausen waren offensichtlich belegt, Die IHK Koblenz hatte alle Interessierte zum Impulsforum Innenstadt für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied ein, am Dienstag, den 28. Juni 2022, ab 18.00 Uhr eingeladen. 90 Landräte, Bürgermeister, Cityplaner, Geschäftsleute, Gastronomen und Touristiker waren der Einladung der IHK Koblenz gefolgt und hatten an der Veranstaltung zur Belebung der Innenstädte teilgenommen. Das Impulsforum Innenstadt für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied hatte viele gute Bewährte und neue Ansätze im Gepäck, zu denen Ministerin Daniela Schmitt sowohl die Statusberichte aus Mainz – „Innenstädte in Rheinland-Pfalz neu gedacht, sowie Perspektiven und Projekte der Landesregierung“ den Zuhörern näher brachte.

Die beiden Landräte Enders und Hallerbach sehen im demografischen Wandel, ein anderes Konsumverhalten, technologische Neuerungen, die Digitalisierung, aber auch die Corona-Pandemie als Faktoren, durch die sich die Strukturen des Einzelhandels nachhaltig verändert haben. Wie soll man dem begegnen? Wie die Innenstädte wieder lebenswert machen? Gemeinsam wollen die Kreise Altenkirchen und Neuwied nach Lösungen suchen und einen Blick in die Zukunft werfen, wie Digitalisierung und lebendige Innenstadt keine Gegensätze sind, sondern voneinander profitieren können.

Nach der Begrüßung durch IHK Frontfrau Kristina Kutting und Landrat Dr. Peter Enders und dem Statusbericht aus Mainz von Ministerin Daniela Schmitt erlebten die Besucher einen interessanten Impulsvortrag „Leben zurück in die Innenstädte. Ansätze, Strukturen und Beispiele“. Dem folgte Innenstadt-Dialog mit regionalen Akteuren unter dem Motto „Erlebnisraum Fußgängerzone – Auslaufmodell oder Chance für eine lebendige Innenstadt“ – Moderation Sven Klein. Erfolgreiche Geschäftsmodelle von Leuten aus der Region. Nachdem gegen 20.00 auch das Schlusswort – Achim Hallerbach mit Blick auf die Gemeinsamen Aktivitäten der drei Kreise Im Westerwald verklungen war, konnten die Gäste noch bei einem Get-together mit kleinem Imbiss, Wein und Selters sich über interessante Ansätze und neue Gedanken austauschen. (mabe) – Fotos: Marlies Becker