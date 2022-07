Veröffentlicht am 1. Juli 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bätzing-Lichtenthäler lädt DGB Kreisvorsitzenden Axel Karger zur „Virtuellen Mittagspause“

Bei der virtuellen Mittagspause im Juli steht die Gewerkschaftsarbeit im Fokus. Wer wäre besser als Gesprächspartner geeignet als der Vorsitzende des DGB im Kreis Altenkirchen, Axel Karger. Die Themen, die in der halben Stunde im lockeren Gespräch diskutiert werden, reichen vom Mindestlohn bis zum Kampf gegen Rechts, von der Inflation bis zu den Betriebsratswahlen und vom Bundesverband bis ins AK-Land. Es wird also bestimmt eine kurzweilige virtuelle Mittagspause, die als Live-Chat am Montag, den 4. Juli, von 12 Uhr bis 12:30 Uhr auf Instagram unter @sabine_baetzing stattfindet.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Das Format der virtuellen Mittagspause, welches monatlich angeboten wird, bietet die Möglichkeit sich in der Mittagspause, sozusagen nebenbei, zu gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch relevanten Themen zu informieren und auszutauschen.

„Mit diesem Angebot möchte ich Anreize schaffen, Interesse wecken, sowie Informationen liefern für Themen, die gesellschaftlich relevant sind“, erläutert die Abgeordnete ihr Angebot.