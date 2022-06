Veröffentlicht am 30. Juni 2022 von wwa

HERDORF – Hinweise auf ausgelegte Giftköder

Ein Spaziergänger fand im Stadtgebiet Herdorf, Bollnbach, im Bereich des Waldweges an der Heller, Wurststücke, die augenscheinlich mit einer farblichen Substanz manipuliert wurden. Sein Hund soll nach dem Verzehr der Fleischwurst verendet sein. Weitere Fälle sind bisher nicht bekannt geworden. Eine Gefährdung von Mensch und Tier ist nicht auszuschließen. Deshalb sollten Spaziergänger in diesem Bereich wachsam sein. Die polizeilichen Ermittlungen in der Angelegenheit dauern an. Weitere Hinweise bitte an den Polizeibezirksdienst Herdorf oder die PI Betzdorf. Quelle: Polizei