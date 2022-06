Veröffentlicht am 30. Juni 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Stadtradeln: Bislang 34.179 Kilometer zurückgelegt – 78 Teams unterwegs – Initiatoren sehr zufrieden mit Beteiligung

Sie rollen und rollen: Landrat Achim Hallerbach und Oberbürgermeister Jan Einig freuen sich über ihre fahrradbegeisterten Mitbürgerinnen und Mitbürger. „Viele Menschen aus dem Kreis haben das Fahrrad (wieder)entdeckt und beteiligen sich sehr aktiv an der Aktion Stadtradeln. Nach etwas mehr als der Hälfte des Zeitraums sind schon rund 34.179 Kilometer zusammengekommen”, resümieren Landrat und OB zufrieden. „Jetzt heißt es: Weiter in die Pedale treten, damit wir auf eine hohe Kilometerleistung kommen.” Im vergangenen Jahr hatte sich nur die Stadt Neuwied beteiligt und war auf rund 47.000 Kilometer gekommen.

Rund 80 Teams mit insgesamt 577 Radelnden sind mittlerweile in Kreis und Stadt Neuwied am Start. Laut Stadtradeln hat die bislang erreichte Kilometerzahl dazu beigetragen, 5 Tonnen CO2 zu vermeiden. Wichtig auch: Die Radfahrenden haben über die RADar-App zahlreiche Hinweise an die Verwaltungen geschickt und auf Problembereiche aufmerksam gemacht. So kann die Radinfrastruktur nach und nach verbessert werden.

Die gemeinsame Stadtradeln-AG von Kreis- und Stadtverwaltung weist darauf hin, dass eine Anmeldung zum Stadtradeln immer noch möglich ist. Immerhin endet die Aktion erst am 10. Juli. Hinweise zur Teilnahme finden Interessierte unter stadtradeln.de und auf der Homepage des Kreises unter www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/Energie-Klima-Umwelt/Stadtradeln/ oder der Stadt unter www.neuwieed.de/stadtradeln