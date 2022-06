Veröffentlicht am 30. Juni 2022 von wwa

PRACHT – Neue Spielplatzpumpe für die Matschanlage auf den Spielplatz in Wickhausen montiert

Am Samstag haben die Spielplatzbetreuer Georg Fuchs und Andreas Schlak auf dem Spielplatz in Wickhausen eine neue Schwengelpumpe an der Matschanlage montiert. Die alte Pumpe war in die Jahre gekommen. In den vergangenen Monaten waren immer wieder kleinere Reparaturen erforderlich, um die Spielplatzpumpe funktionsfähig zu halten. Jedoch war das Gehäuse mittlerweile nach 28 Jahren so ausgeschlagen, dass eine Reparatur nicht mehr möglich war. Kurzentschlossen wurde eine neue Schwengelpumpe bestellt und montiert, damit die Attraktion „Matschanlage“ auf dem Spielplatz in Wickhausen erhalten bleibt.

Die Ortsgemeinde wünscht allen Kindern viel Spaß an der Matschanlage und möge die neue Spielplatzpumpe ebenso lange halten wir die alte. (udse) Fotos: OG Pracht