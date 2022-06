Veröffentlicht am 30. Juni 2022 von wwa

ALPEN – PRACHT – Tagesfahrt des Frauenchor Pracht nach Alpen

Die Tagesfahrt vom Frauenchor Pracht führte nach vier Jahren, auf vielfachen Wunsch nochmal zum Spargelhof „Schippers“ nach Alpen. Pünktlich zum Mittag traf die Gruppe auf dem Spargelhof ein. Nachdem die Reisegruppe sich am üppigen Spargelbuffet gestärkt hatte, konnte man im Hofladen nach Herzenslust Spargel, Erdbeeren und andere Köstlichkeiten erwerben. Danach ging es im Bus weiter in die „grüne Stadt“ an der Maas, nach Venlo. Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. Nach einem Bummel durch Venlo’s Fußgängerzone ließ man den Tag in einem der vielen Cafes auf dem Rathausplatz ausklingen. Frohgelaunt trat die Reisegruppe am Abend wieder die Heimreise an. Alle Mitreisenden waren sich einig, das war ein „sehr schöner gelungener Ausflug“. Ein ganz besonderer Dank ging an den Busfahrer Timo. (Vereinsbericht) (Udse) Fotos: Frauenchor Pracht