Veröffentlicht am 29. Juni 2022 von wwa

LINZ (Rhein) – Aufmerksamer Paketbote verhindert Betrug

Dienstag, 28. Juni 2022, zur Mittagszeit kam es in Linz, in der Hundelsgasse zu einem versuchten Betrug, der vereitelt wurde. Einer bekannten Betrugsmache folgend, bestellte ein unbekannter Täter ein hochwertiges Handy. Er gab eine Lieferadresse an, an der er nicht wohnhaft ist. Als das Paket nun ausgeliefert werden sollte, täuschte er gegenüber dem Paketboten eine Zufallsbegegnung vor der Haustüre der Bestelladresse vor und gab sich als Freund des Bestellers zu erkennen. Dem 30jährigen Auslieferer kamen jedoch Zweifel und er äußerte diese gegenüber dem angeblichen Freund des Bestellers.

Daraufhin floh der in Richtung Bahnhof. Es stellte sich im Fortgang heraus, dass bereits die Bestellung wie oben bezeichnet in Betrugsabsicht erfolgte. Derzeit verfolgt die Polizei in Linz mehrere Ermittlungsansätze, diese können aber aus taktischen Gründen nicht mitgeteilt werden. Quelle: Polizei