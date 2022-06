Veröffentlicht am 29. Juni 2022 von wwa

RENGSDORF – Verkehrsunfallflucht auf der K 104 zwischen Rengsdorf und Oberbieber

Dienstagmorgen, 28. Juni 2022, kam es um 06:18 Uhr auf der Kreisstraße 104 zwischen Rengsdorf und Oberbieber zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die Kreisstraße in Richtung Oberbieber. Hinter der Ortslage Rengsdorf geriet er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Geschädigte befuhr die Kreisstraße in entgegengesetzte Richtung. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, ist er nach links auf die Gegenfahrbahn ausgewichen und kam von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mit seinem PKW und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Er blieb unverletzt. Seinen Angaben zufolge soll es sich bei dem entgegenkommenden Pkw um ein silberfarbenes Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei